TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay: Ne kadar az ciddiye alınırsak o kadar sıkı olmamız gerek
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yıllık toplantısında konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, "Ne kadar az ciddiye alınırsak o kadar sıkı olmamız gerek" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yıllık toplantısında konuştu.
Türkiye ekonomisine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Akçay, "Bizi ne kadar az ciddiye alırlarsa o kadar sıkı kalırız" mesajı verdi.
Akçay’ın konuşmasında öne çıkanlar şunlar oldu:
* Geçişkenlik mekanizmasını yeniden hayata geçirmek için çok uğraştık.
* Sıkı duruş korunacak, maliyetsiz bir dezenflasyon süreci beklenmemeli.
* Dezenflasyon hikayemizin kredibilitesi ne kadar yüksekse, büyümeye etkisi o kadar düşük olacak
* Rezervlerimizi "yavaş ama emin adımlarla" yeniden yükseltiyoruz.
* Ne kadar az ciddiye alınırsak o kadar sıkı olmamız gerek.
* Ekonomik aktörler sert daralmadan ne kadar çok korkarsa, fiyat belirleyicilerinin fiyatlama davranışında o kadar büyük değişiklikler olur ve korktukları senaryo olan sert daralma gerçekleşme olasılığı da o kadar azalır.
* İlk kez, kelimenin gerçek anlamıyla gerçek bir dezenflasyon ile karşı karşıya olduğumuza inanıyorum