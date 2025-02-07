TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'dan yapışkan enflasyon yorumu: Yüzde 30'larda takılıp kalacağını söylemek hurafe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk enflasyon raporunda 2025 sonu enflasyon tahminini 3 puan yükseltti.

Son toplantıda 2025 için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21 olarak açıklayan Merkez Bankası, tahmini revize ederek yüzde 24'e çıkardı. Merkez'in 2026 için tahmini ise yüzde 12 ile aynı kaldı.

Raporun açıklanmasının ardından basın mensuplarının sorularına cevap veren TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, enflasyonda yapışkanlık endişelerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

'Enflasyonun hangi seviyede takılı kalacağını bilmiyoruz'

Akçay, enflasyonun yüzde 30'larda takılıp inmeyeceğini söylemenin hurafe olduğunu belirterek, "Enflasyonun hangi seviyede takılı kalacağını bilmiyoruz, 30'larda takılacağını söyleyenlere için "nereden biliyorsunuz", bu tür söylemler hurafe. Seçilen patikaya tek ya da mutlak doğru diye bakmak ne seçen açısından, ne de alternatifi öneren açısından doğru bir şey, ikisi için de yanlış. Hedeflerimizde sapma olduğunda gerekli hamleyi yapma imkan ve kapasitemiz var mı bunu sorgulamamız daha önemli" dedi.