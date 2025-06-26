TCMB Başkan Yardımcısı Karahan: Merkez bankaları ile sınır ötesi ödemeler konusunda çalışıyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, dünyadaki merkez bankaları ile ülkeler arası ödemeler konusunda da çalıştıklarını belirterek, "TR karekodu ile ödemeleri bir standart haline getirmekten gururluyuz" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve sektörel kapasitenin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "Ödeme Sistemleri Zirvesi", TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'nde başladı.

Hatice Karahan, burada yaptığı konuşmada, kurum içi kaynakları kullanarak geliştirdikleri ve 2021'de devreye soktukları FAST anlık ödeme sisteminin Türkiye'nin finansal ekosistemi için çok önemli bir mihenk taşı olduğunu ve FAST'in artık Türkiye çapında günlük 15 milyon civarı işlemle yoğun ve yaygın bir şekilde kullanıldığını söyledi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ile FAST üzerinde gerçekleştirdikleri katman servislerden bahseden Karahan, şunları kaydetti:

"Buradaki katman servis geliştirmelerimiz de devam ediyor. Ayrıca tarafımızdan regüle edilen TR karekod standartlarının oluşturulması da sisteme kattığımız bir diğer reform oldu. Türkiye çapında TR karekod kullanılarak ödemelerin yapılıyor olması ile birlikte inovasyona katkı sağladık. Bu çalışmalar, tüketiciler ve firmalar için ödemelerin güvenli, hızlı ve kolay gerçekleştirilmesini sağladı. Tüm bu altyapı sayesinde şunu da gururla söyleyebilirim ki ödeme sistemimiz globalde de çok önemli bir yerde. Ekosistemi daha da ileriye götürmek için çalışmalarımız sürüyor"

Hatice Karahan, dünyanın giderek daha da entegre olduğu bir ortamda ülke içindeki ödemeler gibi ülkeler arası ödemelerin de olabildiğince kolay olması gerektiğine işaret etti.

Dünyadaki merkez bankaları ile ülkeler arası ödemeler konusunda da çalıştıklarını aktaran Karahan, "TR karekodu ile ödemeleri bir standart haline getirmekten de gururluyuz" dedi.

'Gelişmelere sürekli adapte olmak önemli'

Farkındalığın ve bilgi paylaşımının önemine işaret eden Karahan, "Uluslararası platform ve kuruluşlar bünyesinde de TCMB olarak kritik konulara odaklanıyoruz, önemli roller üstleniyor ve uluslararası çabalara katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Karahan, ödemelerdeki inovasyonun ödeme sistemi servis sağlayıcılarının birlikte çalışabilmesini kolaylaştıracağını dile getirerek, şunları aktardı:

"Sınır ötesi ödemeler alanında, diğer ülkelerin anlık ödeme sistemleriyle kendi anlık ödeme sistemimiz FAST'i bağlama konusunda araştırmalarımız sürüyor. Dijital inovasyon sürekli devam eden bir konu. Gelişmelere sürekli adapte olmak önemli"