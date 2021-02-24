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TCMB Başkanı Ağbal, TİM'i ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve Başkan Yardımcıları, Türkiye İhracatçılar Meclisini ziyaret etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetiminin fiyat istikrarı ziyaretleri Türkiye İhracatçılar Meclisi ile devam etti.

TCMB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Başkan Naci Ağbal ve başkan yardımcılarının, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde 2023 yılında yüzde 5 enflasyon hedefi hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni ziyaret ettiği belirtildi.