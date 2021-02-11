TCMB Başkanı Ağbal'dan MÜSİAD'ın ardından TÜSİAD'a ziyaret

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal ve beraberindeki heyet, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret etti.

Görüşme sonrası Merkez Bankası'nın twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkan Naci Ağbal ve beraberindeki heyet, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde tüm paydaşları 2023 yılında yüzde 5 enflasyon hedefi etrafında birleştirmek ve bilgilendirme yapmak amacıyla TÜSİAD‘ı ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, TÜSİAD yönetiminin fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü ve açık desteklerinin görülmesinden büyük memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

TÜSİAD'ın twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı: "TCMB Başkanı Sayın Naci Ağbal, TÜSİAD’ı ziyaret etti. Serbest piyasa kuralları çerçevesinde verimlilik odağıyla #kalıcıfiyatistikrarı konusunu ele aldık. Gıda enflasyonu ile mücadelede bütüncül bir yaklaşımla tedarik zincirinin sağlıklı işlemesine yönelik önerileri paylaştık"