TCMB Başkanı ATO'yu ziyaret etti... ATO Başkanı taleplerini sıraladı! Yeni Nefes Kredisi istiyorlar

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan ve ekibiyle ATO’da bir araya geldi.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, ATO Başkanı Gürsel Baran, Karahan ve ekibinin ziyaretinin reel sektör ve iş dünyası ile istişare mekanizmalarını güçlendirme açısından önemine değinerek, ATO üyelerinin gündeminde yer alan konuları TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan'a aktardı.

'Sağlıklı büyümenin ön koşulu fiyat istikrarı'

Baran, yaptığı konuşmada, iş dünyası olarak Merkez Bankası'nın politikalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, finansal istikrarın sağlanmasının, yatırımların teşvik edilmesi ve sürdürülebilir büyüme açısından hayati olduğunu ifade etti.

Baran, "Merkez Bankası'nın attığı adımların, enflasyonla mücadelede gösterdiği kararlılığın ve bu süreçte uyguladığı şeffaf politikaların, piyasalar için güven verici olduğunu belirtmek isterim. Alınan tedbirlerin, orta vadede finansal istikrarı ve yatırım ortamını daha güçlü hale getireceğine inanıyoruz. Merkez Bankamızın enflasyonu kalıcı biçimde düşürme hedefini destekliyor, fiyat istikrarının, iş dünyası için sağlıklı büyümenin ön koşulu olduğunu vurgulamak istiyoruz" dedi.

'Kredi sınırlayıcı önlemler reel sektör lehine genişletilmeli'

Reel sektörün finansmana erişiminin en öncelikli gündemleri olduğunu belirten Baran, "Banka faiz oranlarının Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz oranlarıyla uyumlu olmasının sağlanması, bunun için zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi ve diğer kredi sınırlayıcı önlemlerin reel sektör lehine genişletilmesi beklentisi içindeyiz. Firmaların finansman yükleri faaliyet döngülerini olumsuz etkiliyor. Bankaların daha düşük faizler ile yeniden vadelendirme seçeneğini firmalara sunması, KOBİ'lerimiz başta olmak üzere firmalarımızın varlıklarını sürdürmesi için gereklidir" diye konuştu.

Baran, ticari kredi kartlarına taksit sayısının artırılması konusuna değinerek, "Ticari kredi kartlarına taksit sayısının artırılması ve kart harcamalarının kredi sınırlaması dışında tutulması, ticaretimizin devamlılığı açısından önemli" dedi.

'Bankalar elini taşın altına koymalı'

Bankaların kârlılık oranlarındaki yüksekliğe dikkat çeken Baran, "Tüm işletmelerin neredeyse var olma mücadelesi verdiği bu süreçte, bankalarımız yüksek oranlı kârlar elde ediyor. Onların da bir işletme olduğunu ve kâr odağıyla faaliyet yürüttüklerini elbette biliyoruz, ancak bu önemli dönemde bankalarımızın elini taşın altına koyması ve işletmelerimizin finansman ihtiyacına karşılık vermesi gerekiyor" dedi.

'Yeni Nefes Kredisi bekliyoruz'

Baran, konuşmasında Nefes Kredisi'ne de değinerek, "KOBİ'lerimizin finansman sıkıntısını hafifletmek açısından gerçekten bu krediler nefes oluyor, ancak ne yazık ki ihtiyaç kadar sağlanamadı. Yaklaşık 24 bin firmamıza 30 milyar TL'lik destek sağlandı. Ancak talep devam ediyor. Üretim ve ticaretin devamlılığı için KOBİ'lerimizin uygun koşullarda finansmana erişmesi hayati önem taşıyor. Bu nedenle yeni bir Nefes Kredisi talebimiz de söz konusu. KOBİ'lerimizin uygun maliyetlerle finansmana ulaşması, daha fazla yatırım, üretim, istihdam, ihracat anlamına geliyor tüm bunlar da ekonomik büyümemize ivme kazandıracak unsurlardır" dedi.

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde son dönemde gerçekleşen yeniden toparlanma sürecini olumlu değerlendirdiklerini ifade eden Baran, "Bu noktada, uygulanan döviz kuru politikasının özellikle ihracata yönelik faaliyet yürüten sektörlerde maliyet baskısını artırarak, rekabet gücünü zayıflattığını hatırlatmak isteriz" diye konuştu.

Konkordatodaki artışlara dikkat çekti

Baran, konkordato sayısındaki artışlara da dikkat çekerek, alacaklı durumda olan firmaların yaşadığı mağduriyetleri dile getirdi.

ATO Başkanı Baran, "Konkordato bugün suiistimal edilen bir müessese haline gelmiş durumda. Normal dışı yollarla konkordato ilan eden firmalar koruma şemsiyesi altına alınırken, alacaklı firmalar korumasız kalıyor. Bu durum çok sayıda firmanın finansal açıdan zor duruma düşmesine ve iflasına neden olabiliyor" diye konuştu.