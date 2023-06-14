TCMB Başkanı Erkan, Merkez Bankası'nda atamalar gerçekleştirdi

Merkez Bankası Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğü koltuğunda daha önce, Şahap Kavcıoğlu'nun milletvekilliği döneminde de birlikte çalıştığı Harun Furkan Çarpadan oturuyordu. Çarpadan'ın Kavcıoğlu ile birlikte BDDK'ya gittiği öğrenildi.

Çapadan'dan boşalan koltuğa oturan kurum içinden Emine Aslı Üvez Meriç'i atandı. Meriç'in daha önce İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde protokol müdürü olarak görev yaptığı ve özel kalem tecrübesi olduğu kaydedildi.

Sözcü'de yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'i görevden alan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Uzuner'in yerine şimdilik atama yapmadı. Ancak İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı'na ise İdare Merkezi Danışmanı eski gazeteci Fırat Bora Taş'ı atadı. Taş'ın görevi bir süre vekaleten yürüteceği belirtildi.