TCMB Başkanı Fatih Karahan 3 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın 3 Ekim'de Meclis'te yapacağı sunumda, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

Banka'nın faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Bankanın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.