TCMB Başkanı Fatih Karahan: Eğitim düzeyi büyümede pozitif etki yaratıyor

Galatasaray Lisesi, Çapa Fen Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesinin mezunlarının bir araya gelerek kurduğu Asırlık Okullar Vakfının (ASOV) olağanüstü genel kurulu ve lansman töreni, İstanbul Erkek Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan TCMB Başkanı Karahan, eğitimin sadece bilgi aktarımı olmadığını dile getirerek, "Bir kültürün, anlayışın ve sorumluluk duygusunun yeni kuşaklara taşınmasıdır. Bu 7 okulumuz da bunu 100 yılı aşkın süredir büyük titizlikle sürdürüyor. Yalnızca bireyleri değil, değerleri, hafızayı ve karakteri inşa ediyor" diye konuştu.

Eğitimin büyüme üzerindeki pozitif etkisi

Eğitimin hem bireyler hem de ülkeler için aslında yatırım niteliğinde bir sermaye kalemi olduğunu vurgulayan Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Makro düzeyde yapılan çalışmalarda eğitime yapılan yatırımın toplam faktör verimliliğini, yenilikçiliği ve potansiyel büyüme hızını yükselttiğini gösteriyor. Bu çalışmalar ülkedeki eğitim düzeyinin büyüme üzerinde pozitif etkisi olduğunu gösteriyor. Nitelikli insan kalitesinin artması, bir taraftan kurumları güçlendirirken, bir taraftan da daha üst düzey teknolojinin kullanılmasına uygun ortam sağlıyor. Ancak burada sadece nitelik değil, nicelik de önemli."

"7 okul kültürel sermaye açısından benzersiz"

Fatih Karahan, yaşam boyu öğrenme aracılığıyla demografik fırsat penceresinin uzatılmasının ve bu sayede potansiyel büyümenin desteklenmesinin önemine işaret ederek, "Dolayısıyla kaliteli eğitimin yaratacağı kalıcı verimlilik artışları dezenflasyon politikamızın en güçlü tamamlayıcılarıdır." şeklinde konuştu.

Eğitimin daha nitelikli iş imkanları ve daha hızlı ilerleme potansiyeline sahip kariyer imkanları sunduğunu kaydeden Karahan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu 7 okulumuz, aynı zamanda 100 yılı aşan geçmişleriyle kültürel sermaye açısından benzersiz, altyapı bakımından örnek, mezun ağıyla uluslararası ölçekte güçlü ve dolayısıyla sizlere ihtiyacınız olan becerileri de kazandırma noktasında bir adım değil, birkaç adım öne çıkıyor. Sizlerin liderliğinde atılacak her yenilikçi adım makro ekonomik istikrarın en sağlam teminatı olan insan sermayesini güçlendirecek, Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumunu yukarı taşıyacaktır. Bu vesileyle Asırlık Okullar Vakfı çatısı altında bu kıymetli mirası yaşatmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum"

Konuşmasının ardından Karahan'a günün anısına plaket takdim edildi.