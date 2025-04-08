TCMB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyonda düşüş süreci sürüyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun ana eğiliminde yılın ilk çeyreğine özgü bir yükseliş yaşandığını ancak genel düşüş sürecinin sürdüğünü söyledi. Karahan, hizmet enflasyonundaki yavaşlamanın da artık daha belirgin hale geldiğini ifade etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, EUROMETAL Çelik Günü ve 10. YİSAD Yassı Çelik Konferansı'nda gerçekleştirdiği sunumda, enflasyon görünümüne ve cari işlemlere dair önemli mesajlar verdi.
Karahan, sunumunda enflasyonun ana eğiliminde yılın ilk çeyreğine özgü bir yükseliş gözlendiğini ancak enflasyon beklentilerinde gerileme eğiliminin sürdüğünü vurguladı.
"Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir." diyen Karahan, maliyet artışlarının da yavaşladığını söyledi.
Konuşmasında cari işlemler dengesine de değinen Karahan, "Altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi istikrarlı seyretmektedir. Zayıf dış talebe rağmen ihracatta pazar payı artmaktadır. Cari işlemler açığı tarihsel olarak düşük seviyelerdedir." açıklamasında bulundu.
Sunumda sanayi ve ihracat dinamiklerine dair değerlendirmeler de yapan Karahan, dış ticaret dengesindeki gelişmelerin fiyat istikrarı açısından olumlu sinyaller verdiğini dile getirdi.