TCMB Başkanı Fatih Karahan: Sürdürülebilir iyileşme tercih edilmeli

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Global Düzenleyici Forumu"nda finansal sistemin geleceği ve değişen dünyadaki zorluklar ele alındı. New York’ta gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da konuşmacılar arasında yer aldı.

"Yeni finansal riskler: Bilinmeyen bilinmeyenlere hazırlık" panelinde konuşan Fatih Karahan, bilginin yayılma hızının önemine dikkat çekti.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre Karahan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Bilginin şu anda yayılma hızı, 5-10 yıl öncesine göre çok farklı ve bunun önemli sonuçları var. Elbette, piyasa verimliliği açısından harika bir şey, ama aynı zamanda çok fazla amplifikasyona da yol açıyor. Artık çok daha fazla oynaklık var ve bunun piyasadaki temellerle daha az, belki de duygularla daha fazla ilgisi var. Bu da finansal piyasalarda daha az verimli sonuçlara ve çok daha fazla oynaklığa neden oluyor.

*Bu, başa çıkması zor bir durum çünkü önleyebileceğimiz somut bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu nedenle, politika yapıcılar ve merkez bankacıları olarak, fark yaratan şeyin güvenilir kurumlara sahip olmak olduğunu düşünüyorum.

*Eğer doğru bir politika çerçevesine ve halkın, gerektiğinde her şeyi yapacağınıza dair güvenine sahipseniz, bunun piyasaları sakinleştirmeye yardımcı olacağını düşünüyorum.

Makroekonomik dengesizliklere dikkat çekti

*Çoğu zorluğun yerel gibi görünse de aslında birçok gelişmekte olan piyasa için ortak. Merkez bankası başkanı olarak endişelendiğim konulardan biri de sermaye akışları.

*Hızla büyüyen ekonomiler genellikle çok fazla sermaye çekme eğilimindedir. Ancak bu sermaye akışları oldukça dalgalıdır ve çok hızlı bir şekilde de çıkabilirler.