TCMB Başkanı Fatih Karahan ve TBB yönetimi bir araya geldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle İstanbul Finans Merkezi’nde düzenli toplantı kapsamında buluştu. Görüşmede küresel ekonomideki gelişmeler, jeopolitik risklerin etkileri ve Türkiye'nin makroekonomik görünümü ele alındı. Merkez Bankası ile bankacılık sektörü arasında yürütülen işbirliğinin finansal istikrar üzerindeki olumlu etkisi vurgulandı. Taraflar, yakın işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle TCMB'nin İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde üç ayda bir yapılan mutat toplantı kapsamında bir araya geldi.
Küresel gelişmeler ele alındı
Toplantıda, küresel ekonomideki son gelişmeler ile yurt içi makroekonomik görünüm ele alındı. Son dönemde yaşanan jeopolitik risklerin küresel piyasalara yansımaları değerlendirilirken, bankacılık sektörüyle işbirliği içinde yürütülen çalışmaların finansal istikrarın sürdürülmesine katkısı vurgulandı.
Toplantı sonunda, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ve TBB Başkanı Alpaslan Çakar, Merkez Bankası ile bankacılık sektörünün yakın işbirliği içinde çalışmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Toplantı, sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini destekleyecek şekilde son derece verimli ve yapıcı geçti.