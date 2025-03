TCMB Başkanı Fatih Karahan'a FPA Medal ödülü

Takip Et

New York’ta düzenlenen törende, Karahan'a, TCMB'nin uluslararası kuruluşlar ve küresel merkez bankalarıyla ilişkileri ve kamuoyunun bilgisini artırmaya yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, FPA Medal ödülü takdim edildi.

'Kolektif başarının bir sembolü'

Karahan, törende yaptığı konuşmada, "Bu ödülü sadece bireysel olarak değil, sorumlu ekonomik yönetişimi geliştirmek için yorulmadan çalışan herkesin kolektif başarısının bir sembolü olarak kabul ediyorum" dedi.

Türkiye'deki dezenflasyon sürecine de değinen Karahan, bu süreçte diğer devlet kurumlarının eşgüdüm katkılarına dikkat çekti.

TCMB Başkanı Karahan'ın New York'taki temasları, yatırımcı kuruluşlarla yaptığı görüşmelerle devam etti. Karahan, New York'ta Amerikan Merkez Bankası'nı (FED) da ziyaret etti.

FPA Medal ödülü nedir?

Foreign Policy Association (FPA), 1918'de kurulan ve kar amacı gütmeyen bir Amerikan dış politika örgütüdür. FPA tarafından Karahan'a verilen Medal ödülü, en yüksek onur madalyası olup sorumlu enternasyonalizm gösteren ve uluslararası ilişkiler konusunda kamuoyunun bilgisini genişletmek için çalışan kişilere veriliyor.

Ödülü daha önce alan kişiler arasında milyarder iş adamı Michael Bloomberg, New York Belediye Başkanı Timothy Geithner, New York Federal Rezerv Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Kevin Rudd, Avustralya Başbakanı Sheila C. Bair, Federal Mevduat Sigorta Şirketi Başkanı Marie Slaughter gibi isimler bulunuyor.