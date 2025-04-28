TCMB Başkanı Karahan, 6 Mayıs’ta Meclis'te sunum yapacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 6 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine sunum yapacak. Fatih Karahan'ın, Komisyondaki sunumunda milletvekillerine Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapması bekleniyor. TCMB'nin aldığı faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması öngörülüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 6 Mayıs’ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerini ekonomiye, enflasyona ve para politikasına ilişkin bilgilendirecek.
Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, Karahan'ın küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, enflasyon görünümü ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir değerlendirme yapması bekleniyor.
Toplantının ana gündem maddeleri arasında TCMB'nin son dönemde aldığı faiz kararları ve enflasyonla mücadele stratejisine ilişkin gelişmelerin öne çıkması öngörülüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereğince, TCMB Başkanı'nın Banka faaliyetleri ve uygulanan para politikaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nu düzenli olarak bilgilendirmesi gerekiyor.