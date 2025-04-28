TCMB Başkanı Karahan, 6 Mayıs’ta Meclis'te sunum yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 6 Mayıs’ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerini ekonomiye, enflasyona ve para politikasına ilişkin bilgilendirecek.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, Karahan'ın küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, enflasyon görünümü ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında TCMB'nin son dönemde aldığı faiz kararları ve enflasyonla mücadele stratejisine ilişkin gelişmelerin öne çıkması öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereğince, TCMB Başkanı'nın Banka faaliyetleri ve uygulanan para politikaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nu düzenli olarak bilgilendirmesi gerekiyor.