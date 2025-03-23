TCMB Başkanı Karahan bankacılarla yaptığı toplantıda açıkladı: Piyasa kuralları içinde gereken her şey yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, banka yöneticileriyle yaptığı toplantıda piyasa kuralları içinde gereken her şeyin yapılacağını söyledi.

Karahan aldıkları önlemlerin piyasa dostu olmasına önem verdiklerini belirterek tüm araçları proaktif olarak kullandıklarının altını çizdi. Karahan yöneticilere iletişim kanallarının çift yönlü olarak devamlı açık olduğunu bildirdi.

Bloomberght'de yer alan habere göre bankalarla yapılan toplantıda TCMB’nin kararlılık içeren mesajları öne çıktı. Katılımcılar Merkez Bankası’nın kendinden çok emin ve ve her türlü önlemi gerekli görülen noktada alacak bir profil çizdiğini belirtti.

TCMB yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği bugün 15.00'da toplantı kararı almış ve görüşme sonrası sızan ilk mesajlarda toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği vurgusu çıkmıştı.