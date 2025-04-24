TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon düşene kadar sıkı para politikası sürecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtti.

Karahan, Washington’da düzenlenen etkinlikte yaptığı "Türkiye’de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumunda para politikasına ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı.

Para politikasının proaktif olduğunu hatırlatan Karahan, "Yeniden dolarizasyon riskleri kararlı ve sıkı bir politika duruşuyla sınırlandırılmıştır. Para politikası iletimi son bir yılda önemli ölçüde iyileşmiştir" dedi.

Enflasyonun düşüşünü devam ettirdiğini belirten Karahan, "Ancak riskler canlıdır. Döviz geçişi mütevazıdır ve fiyatlandırma davranışındaki iyileşmeyi yansıtır. Düşen petrol fiyatları enflasyon düşüşünü desteklemektedir ancak küresel ekonomik görünüm belirsizdir. Talep, mal tüketiminin etkisiyle beklentileri aşmıştır" şeklinde konuştu.

Karahan sunumunda, "Sıkı para politikası duruşuna ilişkin kararlılık, iç talepteki ılımlılık, Türk lirasındaki reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme yoluyla dezenflasyon sürecini güçlendiriyor. Bundan sonra, maliye politikasının artan koordinasyonu da bu sürece önemli ölçüde katkıda bulunacaktır" dedi.

Karahan şöyle devam etti:

"Sıkı para politikası duruşu, enflasyonda sürdürülebilir bir düşüş yoluyla fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecektir.

Buna göre, politika faizi, gerçekleşen ve beklenen enflasyonu ve altta yatan eğilimi dikkate alarak öngörülen dezenflasyon yolunun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir.

Komite, politika faizini, enflasyon görünümüne odaklanarak toplantı bazında ihtiyatlı bir şekilde ayarlayacaktır.

Enflasyonda önemli ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi halinde para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."