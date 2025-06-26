TCMB Başkanı Karahan: Sorunları 1 saat içinde giderebilme yeteneğine sahibiz
Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) ödeme sistemleri zirvesinde konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, Dijital finans sorunlarında önemli olanın teknolojik altyapı yatırımları, yönetim ve acil müdahale yeteneği olduğunu belirtirken "Merkez Bankası kendi içerisinde sorun yaşarsa, 1 saat içinde giderebilme yeteneğine sahibiz" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) ödeme sistemleri zirvesinde konuştu.
Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:
* Dijital finans sorunlarında önemli olan teknolojik altyapı yatırımları, yönetim ve acil müdahale yeteneği
* İçeride altyapı çalışmalarımızı artırdık
* Küçük aksaklıklar büyük riskleri beraberinde getirebiliyor
* Önemli rollerde yedekleme yöntemine giderek riskleri çeşitlendiriyoruz
* Merkez Bankası kendi içerisinde sorun yaşarsa, 1 saat içinde giderebilme yeteneğine sahibiz
* Döviz ve repo piyasalarında siber saldırılardan doğal afetlere kadar hazırlanmaya çalışıyoruz
* Siber güvenlik bizim için öncelik olmaya devam ediyor
* Merkez bankaları olarak krizleri iyi yönetmeliyiz