TCMB Başkanı Karahan: Temmuz’daki artış geçici, dezenflasyon kesintisiz sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Ankara Sanayi Odası’nda düzenlenen “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

“Enflasyonda düşüş eğilimi devam ediyor”

Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini belirterek, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin dezenflasyon sürecine katkı sağladığını ifade etti. Maliye politikasındaki eşgüdümün de bu sürece destek verdiğini söyledi.

Faiz adımlarının enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentiler dikkate alınarak, dezenflasyonun gerektirdiği sıklıkta ve ihtiyatlı biçimde atılacağını vurgulayan Karahan, “Adımların büyüklüğü enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecek” dedi.

“Temmuz’daki artış geçici”

Hizmet enflasyonuna dikkat çeken Karahan, kira ve eğitim kalemlerinin fiyat artışlarını yukarı çektiğini ancak Temmuz’daki aylık artışın geçici olduğunu söyledi.

Karahan ayrıca talepteki dengelenmenin enflasyondaki düşüşe katkı verdiğini belirtti.

“Kredi faizleri beklentilere bağlı”

Kredi faizlerinin enflasyon ve beklentilerden etkilendiğini, faiz indirimlerinin ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabileceğini dile getiren Karahan enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizlerinde gerileme yaşandığını, uzun vadeli kredilerin payının ise sıkılaşma döneminde arttığını ifade etti.