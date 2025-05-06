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TCMB Başkanı Karahan'dan döviz kuru açıklaması: Hedefimiz yok

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda döviz kuru ve enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

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TCMB Başkanı Karahan'dan döviz kuru açıklaması: Hedefimiz yok
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Karahan, döviz kuru politikalarına dair hedeflerinin bulunmadığını belirterek, "Kur politikamızı döviz kurunda aşırı oynaklığı belirleyecek şekilde oluşturuyoruz" dedi.

Son birkaç gündeki döviz kuru hareketlerine de değinen Karahan, rezervlerdeki erimenin sona erdiğini ve artışın başladığını vurguladı. Karahan, mevcut veriler ışığında enflasyon görünümünde ciddi bir bozulma yaşanmadığını değerlendirdiklerini belirtti. Özellikle son ayda yaşanan çalkantılara rağmen enflasyona dair olumlu verilerin gelmesinin önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Kaynak: HABER MERKEZİ