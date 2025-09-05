TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması: Talep koşulları dezenflasyona destek vermeye devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Bloomberg’e yaptığı açıklamalarda piyasaların son günlerdeki temkinli yaklaşımına karşın enflasyon görünümünde daha iyimser olduklarını ortaya koydu.

“Fiyat artışlarında yavaşlama sürüyor”

Karahan, Ağustos ayı enflasyon ve ikinci çeyrek büyüme verilerinin kırılımının, fiyat artışlarında yavaşlamanın devam ettiğini gösterdiğini dile getirdi.

İstanbul’da gerçekleştirilen röportajda Karahan, “Manşet büyüme oranı beklentilerin üzerinde olsa da GSYİH verilerinin bileşenlerine yakından baktığımızda talep koşullarının dezenflasyona destek vermeye devam ettiğini görüyoruz” dedi.

Karahan, özel tüketim büyümesinin üst üste iki çeyrek negatif geldiğini de hatırlattı.

“Ana göstergelerde gerileme sürüyor”

Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 33,5’ten yüzde 33’e gerilese de beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Karahan ise enflasyonun ana eğilimine dikkat çekerek, “Bu göstergelerdeki gerileme eğiliminin Ağustos ayında da devam ettiğini görüyoruz. Medyan enflasyon yüzde 1,8’e kadar geriledi. Bu da yıllıklandırılmış olarak yaklaşık yüzde 24’e karşılık geliyor” ifadelerini kullandı.

Karahan, kira ve eğitim enflasyonundaki iyileşmenin beklenenden zayıf olduğunu belirterek, bunların beklentiler üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Piyasalardaki beklenti ve siyasi riskler

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne yönelik yargı kararı sonrasında Türk varlıklarında yaşanan satış dalgası ve Ağustos ayında tahminleri aşan enflasyon verisi, uluslararası bankaların TCMB’nin 11 Eylül’deki Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin faiz indirimi tahminlerini aşağı çekmesine yol açtı. Buna rağmen Karahan, “Enflasyon beklentilerinin bozulmasına ve talebin dezenflasyonu sekteye uğratmasına izin vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz” dedi.

Enflasyon hedefleri

TCMB’nin son enflasyon raporunda yıl sonu tahminleri ile enflasyon hedeflerini ayırdıklarını hatırlatan Karahan, bu yıl için yüzde 24, gelecek yıl için ise yüzde 16 seviyesinde ara hedefler belirlediklerini ifade etti.

Karahan, “Olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece bu hedefleri değiştirmeyeceğiz. Ara hedeflere ulaşmayı engelleyebilecek gelişmeler olması halinde sıkılığı ayarlayarak enflasyonun bu hedeflere yakınsamasını sağlayacağız” açıklamasında bulundu.