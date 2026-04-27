TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bankanın 94. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, enflasyon görünümüne yönelik riskler nedeniyle para politikasında temkinli duruşun sürdürüldüğünü belirtti.

Karahan, enflasyon görünümünde oluşabilecek riskleri dikkate alarak mart ve nisan aylarında politika duruşunu sıkı tuttuklarını ifade etti. Bu süreçte politika faizinin sabit bırakıldığını kaydeden Karahan, gelişmelerin yakından izlendiğini vurguladı.

Konuşmasında Türk lirasındaki görece istikrarın maliyet baskılarını sınırladığına dikkat çeken Karahan, jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik adımlar atıldığını belirtti. Bu kapsamda, likidite ve döviz piyasasına yönelik düzenlemelerin devreye alındığını ifade etti.

"Politika faizini sabit tuttuk"

Karahan, alınan tedbirlere ilişkin "Bu kapsamda, 2 Mart itibarıyla bir hafta vadeli repo ihalelerine ara vererek ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 40’ta oluşmasını sağladık. Ayrıca, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladık. İvedilikle attığımız bu adımlar, piyasa oynaklıklarının sınırlı kalmasında etkili oldu" dedi.

Karahan, "Devam eden süreçte gelişmelerin enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı politika duruşumuzu koruyarak mart ve nisan aylarında politika faizini sabit tuttuk" değerlendirmesini yaptı.

"Gerekirse daha da sıkılaşacağız"

Para politikası kararlarının enflasyon odaklı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alındığını vurgulayan Karahan, "Son dönem jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız" ifadelerini kullandı.