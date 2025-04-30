TCMB Başkanı Karahan'dan net dezenflasyon mesajı! Sıkı para politikası sürecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TCMB 93. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, iç talebin beklenenden daha güçlü seyrettiğini ve bu durumun dezenflasyon süreci üzerindeki baskıyı artırdığını dile getirdi.

Karahan, gerektiği takdirde ek önlemler alınabileceğinin altını çizdi.

“Talep göstergelerini yakından takip ettiğimizi ve talep koşullarındaki gelişmelerin dezenflasyon sürecini olumsuz yönde etkilemesi durumunda gerekli önlemleri alacağımızı vurgulamak isterim” diyen Karahan, iç talebin 2025 yılının ilk çeyreğinde yavaşlamasına rağmen halen güçlü olduğunu ve enflasyon üzerindeki düşürücü etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti.

"Hizmet enflasyonu yavaşlama eğilimine girdi"

Karahan, 2024 Haziran’ında başlayan dezenflasyon sürecinin 2025’in ilk çeyreğinde de sürdüğünü belirtirken, hizmet enflasyonunun ocak ayında artış gösterdiğini ancak şubat ve martta belirgin şekilde yavaşladığını aktardı.

Karahan, Türk Lirası’ndaki sınırlı değer kaybının da bu süreçte olumlu etki yarattığını söyledi.

"Sıkı para politikası gerektiği sürece sürecek"

Karahan, “Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz” dedi.

Mart ve nisan aylarında finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere hızlı şekilde müdahale ettiklerini söyleyen Karahan, tüm para politikası araçlarının aktif şekilde kullanılmaya devam edeceğini vurguladı.

“Likidite koşullarını yakından izlemeye devam edeceğiz” ifadesini kullanan Karahan, fiyat istikrarının sürdürülebilir büyümenin ön koşulu olduğunu hatırlattı ve bankanın dezenflasyonist sürece kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.