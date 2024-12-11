TCMB beş ödeme kuruluşunun faaliyet izni kapsamını genişletti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 5 ayrı Merkez Bankası kararlarına göre, TCMB; 6493 sayılı kanunun 12. maddesinin ilgili bentlerinde yer alan ödeme hizmeti ve elektronik para ihracı faaliyetlerini, Sender Ödeme Hizmetleri AŞ ile Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararıyla verilen faaliyet izinlerinin kapsamına alınmasına karar verdi.

TCMB ayrıca; 6493 sayılı kanununun söz konusu bentlerinde yer alan ödeme hizmetlerini sunmak üzere; Octet Express Ödeme Kuruluşu AŞ, Sundus Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu AŞ ile Trend Ödeme Kuruluşu AŞ'nin faaliyet izinlerinin genişletilmesine karar verdi.