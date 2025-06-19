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TCMB bir elektronik para kuruluşuna faaliyet izni verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.

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TCMB bir elektronik para kuruluşuna faaliyet izni verdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi. 

TCMB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 14'üncü, 15'inci, 18'inci ve 19'uncu maddeleri kapsamında ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı hizmeti sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA