TCMB brüt rezervleri 2025 ilk haftasında artış gösterdi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, 2025 yılının ilk haftasında yükseliş kaydetti. 3 Ocak ile biten haftada TCMB’nin brüt rezervleri bir önceki haftaya göre 2,8 milyar dolar artarak 157,9 milyar dolar seviyesine çıktı.

Net rezervlerde artış beklentisi

CNBC-e'nin haberine göre; net uluslararası rezervlerin de aynı dönemde 4,1 milyar dolar artarak 67,7 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Swap işlemleri hariç tutulduğunda net rezervlerin 5,1 milyar dolarlık artışla 48,8 milyar dolar seviyesine yükselmesi bekleniyor.