TCMB duyurdu: Açık Bankacılıkta yeni özellikler devrede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Açık Bankacılık hizmetlerinin yeni özelliklerini kullanıma açtı.

Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen ve taraflara standart Açık Bankacılık hizmetleri sunulmasını sağlayan Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri'nin (ÖHVPS) 2.0.0 sürümü devreye alınarak yeni özellikler kullanıma sunuldu.

Yeni özellikler eklendi

Yeni sürümle birlikte hesap bilgisi hizmetlerinin kapsamı genişletilirken, kart bilgi ve hareketlerine ilişkin yeni özellikler sisteme eklendi. Kullanıcıların finansal işlemlerini daha kolay ve güvenli şekilde yönetebilmesine yönelik iyileştirmeler yapılırken, ileri tarihli ödeme emri başlatma ve düzenli ödeme emri başlatma hizmetleri de uygulamaya alındı.

Güncellemeyle birlikte hizmetlerin güvenliği ve işleyişi güçlendirilirken, paydaşların entegrasyon süreçlerinin kolaylaştırıldığı bildirildi.

Bütüncül finansal görünüm hedefi

Açık Bankacılık hizmetlerinin genişleyen fonksiyonlarıyla ödemeler ekosisteminde farklı alanlarda kullanım imkanı sunması beklenirken, bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının sunduğu finansal hizmetlerde esnekliğin artırılması ve müşteri deneyiminin geliştirilmesi hedefleniyor.

İleri tarihli ve düzenli ödeme emirlerinin ÖHVPS üzerinden sağlanmasıyla kullanıcı deneyiminin güçlendirilmesi, kart verilerinin hesap bilgilerine eklenmesiyle de daha bütüncül bir finansal görünüm sunulması amaçlanıyor.

Açık Bankacılık ekosistemi 16,4 milyon kullanıcıya ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankalararası Kart Merkezi iş birliğiyle geliştirilen Açık Bankacılık ekosisteminin 16,4 milyon kullanıcıya ve günlük ortalama 12,3 milyon işlem hacmine ulaştığı, sistemde halihazırda 53 katılımcının yer aldığı belirtildi. Yeni özelliklerle birlikte Açık Bankacılık altyapısının, Türkiye'de ödeme sistemlerinin etkinliğini artırması ve finansal inovasyonun geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.