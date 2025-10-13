Son dakika: Cari denge ne oldu? Cari denge fazla mı verdi? Cari denge açık mı verdi? | TCMB Ağustos ayı cari denge verilerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 dönemine ait ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre, Türkiye ekonomisi Ağustos ayında 5 milyar 455 milyon dolar cari fazla verdi. Böylece art arda iki ay cari fazla verilmiş oldu. Ayrıca bu rakam aylık bazda en yüksek aylık cari fazla olarak kayıtlara geçti.

Cari işlemler dengesinde altın ve enerji hariç fazla ise 10 milyar 5 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2 milyar 806 milyon dolar olurken, yıllıklandırılmış cari açık 18,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Turizm cari fazla üzerinde belirleyici oldu

Ağustos ayında hizmetler dengesi turizm kaynaklı net girişler ile 9 milyar 516 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu kalem altında seyahat gelirleri 7 milyar 665 milyon dolar, taşımacılık hizmetlerinden elde edilen net gelirler ise 2 milyar 769 milyon dolar oldu.

Yıllık bazda hizmetler dengesinin 62,3 milyar dolar fazla, dış ticaret dengesinin ise 62,6 milyar dolar açık verdiği bildirildi.

Birincil gelir dengesi 17,5 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 399 milyon dolar açık kaydetti.

Yılın ilk 8 ayında cari açık iki kata yakın arttı

Cari işlemler Ocak-Ağustos arası 8 aylık dönem incelendiğinde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2 kata yakın bir artışla 15,85 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde cari açık 7,99 milyar dolar seviyesinde yer almıştı.

Ayrıca Ağustos ayı hesabına göre 12 aylık cari denge hesabı ise 18,28 milyar dolar açık gerçekleştirdi.

Doğrudan yatırımlar ve rezervlerde artış

Ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net giriş ise 986 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye yatırımları 1 milyar 768 milyon dolar artarken, Türk yatırımcıların yurt dışındaki yatırımları 782 milyon dolar oldu.

Gayrimenkul yatırımlarında yabancıların Türkiye’de 202 milyon dolar, Türk yatırımcıların ise yurt dışında 288 milyon dolar değerinde alım yaptığı kaydedildi.

Resmî rezervlerde 5 milyar 747 milyon dolar artış gerçekleşirken, TCMB’nin döviz rezervleri 1,2 milyar dolar yükseldi.

Portföy yatırımlarında 662 milyon dolar çıkış

Ağustos ayında portföy yatırımlarında 662 milyon dolar net çıkış yaşandı.

Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 279 milyon dolar, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasında ise 1 milyar 572 milyon dolar net alış yaptı.

Tahvil piyasasında ise bankalar, genel hükümet ve diğer sektörlerin ihraçlarında toplam 1 milyar 351 milyon dolar net satış kaydedildi.

Finansman kalemlerinde genel tablo

Yıllıklandırılmış verilere göre, cari açığın finansmanında net doğrudan yatırımlar 6,5 milyar dolar, krediler 27,3 milyar dolar, ticari krediler 2,9 milyar dolar, efektif ve mevduatlar ise 1,4 milyar dolar katkı sağladı.

Portföy yatırımları tarafında ise 0,4 milyar dolarlık net çıkış görüldü.