TCMB duyurdu: Mart ayı kapasite kullanım verileri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2025 dönemine ait kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1738 işyerinin yanıtları doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 75,2 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,4 seviyesine geriledi.