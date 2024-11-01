TCMB duyurdu: Yılın son enflasyon raporu için tarih belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-IV Bilgilendirme Toplantısı’nda kamuoyuyla yılın son enflasyon raporunu paylaşacak. TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantı 8 Kasım 2024 Cuma günü Ankara’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde, saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

Dr. Fatih Karahan’ın katılacağı bilgilendirme toplantısında, Türkiye ekonomisinin enflasyon görünümü, mevcut para politikası stratejisi ve ekonomik hedefler detaylı olarak ele alınacak. Toplantıda ayrıca, enflasyon hedeflerine ulaşmak amacıyla alınacak önlemler, para politikası kararları ve piyasaya yönelik diğer önemli bilgiler paylaşılacak.