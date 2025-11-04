TCMB ekim ayı enflasyon verileri açıklandı: Yıllık enflasyon yüzde 32,87'ye geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Ekim ayı enflasyon raporuna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise 0,42 puan azalarak yüzde 32,87 seviyesinde gerçekleşti. Ekim ayında gıda ve hizmet sektörlerinde fiyat artışları öne çıkarken, enerji ve temel mal fiyatları da yükseldi.

Gıda fiyatlarındaki artış, zirai don ve kuraklık gibi arz yönlü etkilerin devam etmesiyle hız kesmeden sürdü. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu, aylık bazda yüzde 3,41 oranında artarken, yıllık enflasyon ise 1,19 puan düşerek yüzde 34,87'ye geriledi. İşlenmemiş gıdalarda ise fiyat artışı yüzde 4,52 ile görece yüksek seyretti. Taze meyve ve sebze fiyatları ise, tarihsel eğilimlerinin altında kalmış olsa da, gıda fiyatlarındaki olumsuz görünümü sınırladı.

Fİyat artışları yatay bir seyir izledi

Hizmet sektörü fiyat artışları da etkisini gösterdi. Ekim ayında hizmet fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 1,79 oranında artış kaydetti, ancak mevsimsel etkilerden arındırıldığında fiyat artışları yatay bir seyir izledi. Konaklama hizmetleri ve ulaşım gibi alt gruplarda fiyat artışları belirgin oldu. Kira fiyatlarındaki artış ise yüzde 3,74 oranında gerçekleşti ve yıllık enflasyon yüzde 66,28'e yükseldi.

Temel mallar grubunda, mevsimsel geçiş etkisiyle fiyatlar yüzde 3,20 oranında artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,23'e geriledi. Giyim ve ayakkabı fiyatları yeni sezon etkisiyle arttı, ancak dayanıklı tüketim mallarında fiyat artışları daha ılımlı kaldı.

Enerji fiyatları ise Ekim ayında yüzde 1,28 oranında arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 34,64 olarak gerçekleşti. Şebeke suyu ve tüp gaz fiyatlarındaki artış, enerji grubundaki en önemli etkenler arasında yer aldı.

Yıllık enflasyon yüzde 27,00 olarak kaydedildi

Üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) ise Ekim ayında aylık bazda yüzde 1,63 oranında artış gösterdi ve yıllık enflasyon yüzde 27,00 olarak kaydedildi. Yİ-ÜFE'nin yıllık artışı bir önceki aya göre 0,41 puan yükseldi.

TCMB, enflasyonun ana eğilimlerinde Ekim ayında belirgin bir zayıflama gözlemlerken, önümüzdeki aylarda fiyat gelişmelerinin yönünün özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki olası değişimlere bağlı olacağını vurguladı.