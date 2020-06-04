TCMB: Enflasyonu TL değer kaybı ve salgın etkileri yükseltti

İSTANBUL/DÜNYA

Merkez Bankası, mayısta yüzde 1,36 ve yıllıkta yüzde 11,39’a çıkarak beklentileri alt üst eden enflasyon verisine ilişkin değerlendirmelerini yayımladı. Merkez Bankası mayısta temel mal grubu yıllık enflasyonunun Türk lirasındaki değer kaybının yansımaları ve salgına bağlı etkilerle yükseldiğini bildirdi.

TCMB raporunda mayısta PPK karar metninde dikkat çekildiği üzere gıda enflasyonu bu dönemde işlenmemiş gıda grubunun etkisiyle yükseldiğini belirterek enerji enflasyonunun uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak arttığını ve tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ettiğini kaydetti. Temel mal grubu enflasyonu üzerinde Türk Lirası’ndaki değer kaybının etkilerinin gözlendiğini vurgulayan TCMB, hizmet enflasyonu ise salgın hastalığa bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğradığı kalemler öncülüğünde yavaşlama eğilimini sürdürdüğünü ifade etti. Raporda bu görünüm altında, çekirdek göstergelerin eğilimi bir miktar yükseldiği belirtildi.

Hizmet enflasyonuna salgı gölgesi

Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre temel mal, gıda ve enerji gruplarının katkıları sırasıyla 0,36, 0,33 ve 0,22 arttığı kaydedilen raporda, alkol-tütün ve hizmet gruplarının katkılarının 0,35 ve 0,12 puan azaldığı vurgulandı. Hizmet fiyatlarının mayısta yüzde 0,73 arttığı ulaştırma hizmetleri enflasyonunda kaydedilen yükselişte yolcu kısıtlamasına bağlı olarak birim maliyetlerin yükseldiği şehirlerarası otobüs ücretlerindeki artışın (yüzde 11,56) etkili olduğu yer aldı. Diğer hizmetler grubunda berber ve kuaför hizmetleri fiyatlarında da benzer nedenlerle aylık yüksek artışlar yaşandığı belirtilen raporda haberleşme hizmetlerindeki aylık artışta internet ücretinin etkisi gözlendiği dile getirildi.

Temel mal grubu yıllık enflasyonunun mayısta 1.38 puan artışla yüzde 9,26'ya çıktığı ifade edilen rapora şöyle devam edildi: “Bu gelişmede dayanıklı tüketim malları ile giyim ve ayakkabı grubu etkili olmuştur). Dayanıklı mal grubu fiyatları (altın hariç), otomobil, beyaz eşya ile diğer elektrikli ve elektriksiz aletlerin fiyatlarındaki yükselişlerle yüzde 2,27 oranında artmıştır. Bir önceki ay tarihsel ortalamalara kıyasla oldukça düşük gerçekleşen giyim ve ayakkabı grubunda aylık fiyat artışı bu dönemde yüksek seyretmiştir. Mayıs ayında temel mal grubu yıllık enflasyonu Türk lirasındaki değer kaybının yansımaları ve salgına bağlı etkilerle yükselmiştir.”

Enerji fiyatlarında da TL’deki değer kaybı ve uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanmanın etkili olduğunu belirten Merkez’in raporunda mevsimsellikten arındırılmış verilerin, işlenmemiş gıda fiyatlarında hem taze meyve ve sebze hem de diğer işlenmemiş gıda gruplarında artışa işaret ettiği kaydedildi.