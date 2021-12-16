TCMB faiz artıracak mı, düşürecek mi? Bugün belli olacak

TCMB faiz artıracak mı, düşürecek mi, merak konusu... Hükümet tarafından verilen mesajlarda düşük faiz uygulamasının devam edeceği yönünde açıklamalar yapılırken, TL'nin diğer para birimleri karşısındaki seyri açısından TCMB'nin yapacağı toplantı önem arz ediyor. Daha önce hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamaları, faiz konusunda atılacak adımları gösteriyor.

Faiz indiriminin devam edip etmeyeceği konusunda gelen soruya yanıt veren Bakan Nebati, faizin düşüp düşmeyeceği konusunda net bir ifade kullanmazken, faiz artırmama noktasında kararlı olduklarını söyledi.

Habertürk'ten Sevilay Yılmaz'a konuşan Bakan Nebati, hızlı bir şekilde ekonominin düzeleceğini söylerken, kendilerine güvenilmesini istedi. Nebati, faiz artırımına gidilmeden de ekonominin düzeltilebileceği ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da düşük faiz konusunda kararlı olduklarını vurgulamıştı.

Yüksek faizin zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaptığına inandığını söyleyen Erdoğan, "Buna asla müsaade edemeyiz. Dolayısıyla da bu işi bir defa bu güzergahta, bu düzlemde devam ettireceğiz. Bizim derdimiz düşük faizle yatırımı teşvik etmek suretiyle istihdamı artırmak; istihdamı artırmak suretiyle üretimi ve ihracatı artırmak... Bunu sağladığımız zaman bu bize büyümeyi getirecek.” dedi.