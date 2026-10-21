TCMB faiz beklentisinde iki dev banka piyasaya karşı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde uluslararası yatırım bankaları ile piyasa beklentileri arasında görüş ayrılığı belirginleşti. Goldman Sachs'ın ardından Fransız bankası Societe Generale de ekim toplantısında faiz indirimi beklemediğini açıkladı.

Her iki kurum politika faizinin mevcut yüzde 37 seviyesinde korunacağını öngörürken ekonomistlerin ağırlıklı tahmini 100 baz puanlık indirimle yüzde 36 seviyesine inilmesi yönünde.

20 ekonomistten 19'u indirim bekliyor

AA Finans'ın 16 Ekim'de sonuçlanan beklenti anketinde 20 ekonomistin 19'u politika faizinin 100 baz puan indirilmesini beklediğini bildirdi. Bir ekonomist ise 200 baz puanlık indirim tahmininde bulundu.

Ankette ekim ayı faiz kararı beklentilerinin medyanı yüzde 36 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin politika faizi tahminlerinin medyanı ise yüzde 35 oldu.

Bu tablo, piyasada faiz indirimlerinin yeniden başlayacağı yönündeki beklentinin güçlü olduğunu gösterirken iki uluslararası bankanın daha ihtiyatlı bir yaklaşım benimsediğine işaret ediyor.

Goldman Sachs rezervlere dikkat çekti

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil'in 7 Ekim tarihli değerlendirmesinde, TCMB'nin faiz indirim sürecine başlaması için koşulların henüz yeterince uygun olmadığı belirtildi.

Banka, hanehalkının enflasyon beklentilerinin yeniden yükselmesine ve piyasa katılımcılarının beklentilerindeki katılığa dikkat çekti.

Raporda, ağustos ayında bir hafta vadeli repo ihalelerinin yeniden başlatılmasıyla fiili fonlama maliyetinde yaşanan gerilemenin ardından rezerv kayıplarının hızlandığına işaret edildi.

Goldman Sachs ayrıca yabancı yatırımcıların tahvil pozisyonlarını kayda değer ölçüde artırmamasını, piyasadaki faiz indirimi beklentisinin yatırımcı işlemleriyle güçlü biçimde desteklenmediğini gösteren unsurlardan biri olarak değerlendirdi.

Banka, ekim toplantısında faiz değişikliği beklememesine rağmen bu tahmine ilişkin risklerin yüksek olduğunu da vurguladı.

Societe Generale de yüzde 37'yi işaret etti

20 Ekim'de yayımlanan Societe Generale değerlendirmesi, Goldman Sachs'ın tahminini destekleyen ikinci önemli görüş oldu.

Fransız banka, büyümedeki yavaşlama ve likidite koşullarındaki sıkışıklığın ilerleyen dönemde faiz indirimlerine alan açabileceğini kabul ediyor. Ancak enflasyon beklentilerinin yüksek kalması nedeniyle TCMB'nin bu toplantıda temkinli davranacağını öngörüyor.

Societe Generale'ye göre dezenflasyon sürecinin kademeli ilerlemesi, para politikasında gevşemenin daha sonraki toplantılara bırakılmasına neden olabilir.

Merkez Bankası son toplantıda ne yaptı?

TCMB, 10 Eylül'de gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37'de sabit tutmuştu. Gecelik borç verme faizi yüzde 40, borçlanma faizi ise yüzde 35,5 seviyesinde korunmuştu.

Karar metninde enflasyon görünümüne yönelik riskler karşısında ihtiyatlı duruşun sürdürüleceği belirtilmiş, enerji fiyatlarının oluşturduğu baskıya dikkat çekilmişti.

Merkez Bankası ayrıca faiz adımlarının enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentiler dikkate alınarak toplantı bazında belirleneceğini vurgulamıştı.

Faiz kararı yarın açıklanacak

TCMB'nin 22 Ekim Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı, piyasanın 100 baz puanlık indirim beklentisi ile Goldman Sachs ve Societe Generale'nin sabit faiz tahminlerinden hangisinin gerçekleşeceğini ortaya koyacak.

Kararın ardından yayımlanacak Para Politikası Kurulu metnindeki enflasyon, likidite ve para politikasının geleceğine ilişkin mesajlar da yakından izlenecek.

Faizde olası bir değişikliğin mevduat ve kredi maliyetlerine ne ölçüde yansıyacağı ise piyasa koşullarına ve bankaların fiyatlama tercihlerine bağlı olacak.