TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirecek mi?

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Merkez Bankası uzun zamandır politika faizini yüzde 37'de sabit bırakıyor. Ekim ayı toplantısı ise bir hayli kritik... Faizlerin düşüp düşmeyeceği en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Bir sonraki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Toplantı özeti ise 30 Ekim'de yayımlanacak.

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu ekim ayında faiz indirimi geleceğini öngörüyor.