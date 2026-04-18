TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı yaklaşırken gözler faiz kararına çevrildi. Ekonomiyi yakından takip edenler Merkez'in nasıl bir hamle yapacağını merak ediyor. Net tarihi öğrenmeye çalışanlar "TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

Merkez Bankası faiz kararını 22 Nisan 2026 Perşembe günü açıklayacak. Merkez kararını saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşacak.

ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle bazı ekonomistler faizlerin bir kez daha sabit kalacağını belirtirken bazıları ise faizlerde ufak bir artış olacağını öngörüyor.