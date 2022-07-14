TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) toplantısı merakla bekleniyor. Türkiye'nin 9 günlük bayram tatilinde olduğu dönemde küresel çapta güçlenen dolar, ABD'de enflasyonun beklentileri aşması ve faiz artışının 75 baz puan ya da 100 baz puan olacağı endişeleriyle yükselişini sürdürüyor.

Bu yıl yükselişi yüzde 30,5'i aşan, temmuz boyunca ise yüzde 5'e yakın artan Dolar/TL karşısında TCMB faiz kararı merak edilirken, TCMB toplantısında alınacak yeni önlemler ve tedbirlerin ne olacağı sorusuna yanıt aranıyor.

Analistler faizde değişiklik beklemiyor

Dolar/TL'de yılın zirvesi görülürken gözler PPK toplantısına çevrilmiş durumda ancak analistler yüzde 14 seviyesindeki politika faizinde değişiklik beklemiyor. Hem siyasi kanattan yapılan açıklamalar, hem de TCMB'nin geçmiş kararları göz önüne alındığında da faizde değişiklik yapılmayacağı düşünülüyor.

TCMB PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

TCMB, temmuz ayı PPK toplantısı 21 Temmuz 2022 Perşembe günü yapılacak. TCMB faiz kararı ise aynı gün saat 14.00'te duyurulacak.