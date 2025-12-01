TCMB faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Merkez Bankası, toplantıları, kamuoyu tarafından yakından izleniyor. Bir önceki toplantısında faiz oranını 100 baz puan aşağı çeken TCMB’nin, aralık ayına ait toplantı takvimi merak konusu haline geldi. Faizlerin daha da aşağı çekilip çekilmeyeceği araştırılırken, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu yaygınlaşıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen kasım ayında Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirmedi. Merkez Bankası, yeni faiz kararını 11 Aralık 2025 Perşembe günü, saatler 14.00'ü gösterdiğinde paylaşacak.

Ekonomistler, bu toplantıda 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağını öngörüyor.