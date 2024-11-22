TCMB faizde ne zaman indirime gidecek? PPK metni değerlendirildi: Goldman Sachs beklentisini koruyor

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) son toplantısında alınan kararları ve açıklamaları değerlendirdiği yatırımcı notunu paylaştı. Banka, TCMB’nin Ocak ayında 100 baz puanlık ilk faiz indirimini gerçekleştireceği beklentisini koruduğunu ifade etti.

PPK açıklamasında yer alan enflasyon ve çıktı açığına yönelik değerlendirmelerin kendi analizleriyle uyumlu olduğunu belirten Goldman Sachs değerlendirmesinde "Yönlendirmedeki değişiklikler bizi şaşırtmadı. Son aylarda TCMB, benzer mesajlar vererek daha fazla faiz artışı için engelin çok yüksek olduğunu vurguladı ve bir indirim döngüsüne hazırlanılması gerektiğini işaret etti" ifadeleri yer aldı.

Faiz indirim döngüsü başlangıcı

Ocak ayında 100 baz puanlık küçük bir faiz indirimi beklentisini sürdürdüğünü belirten Goldman Sachs, TCMB'nin yıl sonu için yüzde 44 seviyesindeki enflasyon tahmininin kendi öngörüleriyle uyumlu olduğunu vurgulayan banka, bu tahminin Kasım ve Aralık aylarında ortalama yüzde 1,5'lik bir enflasyon oranı gerektirdiğini dile getirdi.

Banka, "Bu oran gerçekçi ancak geçmişteki yukarı yönlü sürprizler göz önüne alındığında, TCMB’nin faiz indirimi öncesinde enflasyonun tahminler doğrultusunda düştüğünü görmek isteyeceğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücret ve enflasyon ilişkisi

Goldman Sachs, TCMB'nin Ocak ayında asgari ücret artışının enflasyon üzerindeki etkisini yakından takip edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, asgari ücretin geriye dönük enflasyon yerine beklenen enflasyona göre belirlenmesi gerektiği yönündeki açıklamasının dikkat çekici olduğuna işaret eden banka, "Beklenen artışın reel olarak pozitif olacağı açıkça ifade edildi. Ancak ekonomi politikalarının, büyüme üzerindeki olumsuz etkilerden kaçınacak şekilde şekillendirileceği görüşündeyiz" ifadelerini kullandı.

Politika duruşu

Goldman Sachs, TCMB’nin önümüzdeki çeyreklerde kısıtlayıcı bir para politikası duruşu sergilemek zorunda kalacağını öngördü. Banka, "TCMB, enflasyon tahminleri doğrultusunda bir gevşeme döngüsüne başlamak istiyor. Ancak bu süreçte enflasyon üzerindeki riskleri yakından izlemeye devam edecektir" dedi.

Citi ve Morgan Stanley Aralık ayını işaret etmişti

TCMB'nin faiz kararını değerlendiren Citigroup, Aralık ayında faiz indirimi için zemin hazırlandığını açıklamıştı. Citi'li ekonomistler, iç talep ve dezenflasyon sürecinin faiz indirimi beklentisini güçlendirdiğini belirtiyor.

Morgan Stanley, tarafında ise kurum ekonomisti Hande Küçük TCMB'nin faiz kararına ilişkin değerlendirmesine dair raporunda “Daha yumuşak bir ton ve örtülü reel faiz yönlendirmesi. Merkez Bankası’nın gerçekleşen ve beklenen enflasyondaki düşüşe paralel faiz indirimlerine başlamaya hazırlandığı sinyalini veriyor" ifadelerini kullanmıştı. Morgan Stanley’ye göre; Merkez Bankası sekiz aydır yüzde 50’de tuttuğu politika faizini aralık ayında düşürmeye başlayacak.