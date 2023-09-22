TCMB: Fiyat istikrarı için sıkılaşma sürecek

Merkez Bankası parasal sıkılaşma sürecine kararlılıkla devam ediyor. Bir önceki toplantıda faizi sürpriz bir şekilde 750 baz puan artıran Merkez Bankası, dün yaptığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizi 500 baz puan artırarak yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltti.

Faiz kararına gerekçe olarak karar metninde, “Dezenflasyon sürecinin en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir” denildi. Dün yayınlanan PPK metninde bir önceki aya göre önemli değişiklikler yapıldığı görüldü. Bir önceki karar metninde vurgulanan enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğü ifadesinin bu metinde çıkarıldığı onun yerine aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağı ifadesi eklendi.

Ekonomistler Merkez Bankası’nın aldığı kararla enflasyonla mücadelede ne kadar kararlı olduğunu göstermesi bakımından önemli olduğunu vurgularken, karar metninde verilen mesajların da piyasalar tarafından olumlu karşılandığını söylüyor. Karara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise “Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir" paylaşımında bulundu.

Enflasyon beklentileri OVP tahminine yaklaşıyor

Enflasyonun temmuz ve ağustos aylarında öngörülenin üzerinde gerçekleştiğini vurgulayan Merkez Bankası, PPK metninde, “Yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam ederken, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır.

Bu unsurlar, enflasyonun yılsonunda Enflasyon Raporu’ndaki tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir” ifadelerini kullandı. Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporunda açıkladığı yılsonu enflasyon tahmininin üst bandı yüzde 62 olarak belirlenmişti. Hükümetin açıkladığı OVP tahmininde ise yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak açıklanmıştı.

“Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş başlayacak”

Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin ise enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ifade edilen karar metninde “Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağı değerlendirilmiştir. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır” ifadeleri kullanıldı. Enflasyon raporunda 2024 yılı için enflasyon tahmin aralığı olarak yüzde 28-38 belirlenmişti.

Sadeleşme sürecine devam edileceği mesajını verilen PPK metninde, “Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir.

Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmektedir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir”ifadeleri kullanıldı.

Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı

Merkez Bankası'nın politika faizinde 500 baz puanlık artış kararı sonrasında kredi kartı, KMH ve ticari kredi faiz tavanları da arttı. Referans faiz oranı aylıkta yüzde 2,71'e yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 3,76’ya yükseldi. Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 3,57’den yüzde 4,02’ye yükseldi. Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8'lik kat sayıya göre yüzde 56,3’ten yüzde 69,3'e yükseldi. İhracat ve yatırım kredileri için de sınır yıllık oran olarak yüzde 43,8’den yüzde 53,9’a yükseldi.

Faiz kararı sonrası borsa ve dolar arttı

Merkez Bankası’nın 500 baz puanlık faiz artışı kararı piyasalar tarafından pozitif karşılandı. Güne düşüşle başlayan ve faiz kararından önce 13:30’da yüzde 0,28 düşüşte ve 7 bin 698 puanda olan Borsa İstanbul faiz kararının ardından yükselişe geçerek günü yüzde 3,64 artış ve 8.000 puandan tamamladı. Dolar/TL ise faiz kararından önce 27.01 TL seviyelerinden 27,35’e kadar yükseldi. Karar öncesi 1.672 TL olan gram altın dolarda yaşanan yükselişe rağmen ons altının düşmesinden dolayı 1.670 civarında alıcı buldu.

İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin: Faizin bu yıl yüzde 40’a çıkmasını bekliyorum

Merkez Bankası beklentimizle uyumlu bir faiz artırımı yaptı. Kademeli olacak şekilde gerektiği zamanda gerektiği ölçüde sıkılaşmanın güçlendirilebileceği mesajının korunması gelecek toplantılarda faiz artırımının devam edeceğine işaret ediyor. Merkez Bankası önceki toplantıdan farklı olarak 2024 sonunda öngörülen enflasyon seviyesine ki bu %33 oluyor, ulaşmak için kararlı olduğunu vurguladı.

Bu da en azından bu seviyenin üzerine çıkacak bir faiz artırımı yapılabileceğine işaret ediyor. Hatta piyasa beklentilerinin de Merkez Bankası'nın öngörüsüyle uyumlu hale gelmesini tesis etmek üzere faizim daha da yukarıya çıkması söz konusu olabilecek diye değerlendiriyoruz. Biz bu yıl nihai olarak politika faizinin %40 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde tüketici kredilerinde yavaşlama getirebilecek nitelikte önlemler alındığını görebiliriz.

Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Birim Başkanı Orkun Gödek: Türk varlıklarında fiyatlama riski görmüyoruz

Ağustostaki sürprizin ardından Merkez Bankası’nın piyasa konsensüsü paralelinde hareket etmesini iletişim açısından doğru buluyoruz. Paylaşılan metin de gayet sade. Beklentilerdeki bozulmaya yapılan atıf korunurken, aylık enflasyon seyrine dair de değerlendirmeye yer verilmiş. Benzer şekilde miktarsal sıkılaştırma iletişimi de korunuyor. Yılsonu enflasyonu için de Enflasyon Raporu sunumunda yer alan patika işaret ediliyor. OVP’nin ardından gayet doğal. PPK ile birlikte Türk varlıklarında TCMB kaynaklı bir fiyatlama riski öngörmüyoruz.

ATA Portföy Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özşahin: TCMB yeni faiz artırımlarına açık kapı bıraktı

Bizce PPK önümüzdeki dönem olası faiz artırımları için kapıyı açık bıraktı. TCMB’nin 2023 sonu enflasyon hedefi %65 olsa da, özellikle ekim ayında enerji fiyatlarında kur kaynaklı mecburi artışların yıllık enflasyonu %70ler seviyesine taşıyabileceğini düşünüyoruz. TCMB’nin enflasyonla mücadeledeki kararlılığını tekrar vurgulaması önümüzdeki dönemde alınan tedbirlerle TL'deki volatilitenin de azalacağını düşünüyor, hem faiz kararını hem de kurul metnindeki mesajları ekonominin dengelenmesi açısından olumlu buluyoruz.

Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık: Faiz kararı piyasada pozitif karşılık buldu

Merkez'in piyasayla tandemi sağlaması ve sıkı duruşunu korumasını pozitif karşılıyoruz bu aşamada. Karar sonrası piyasa, geride kalan belirsizliğin ve bir sürpriz yaşanmamasının getirdiği rahatlamayla pozitif bir seyir içerisinde. Bu noktadan sonra piyasanın kendi dinamiği ve kısa vadeli işleyişine devam edeceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda BIST100 endeksi için 7900 seviyesini önemsemeye devam ediyoruz. Düzeltme bitti ve endeks yükselişine devam ediyor diyebilmek adına 7900 üzerinde haftayı kapatmamız gerektiği kanısındayız.