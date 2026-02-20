TCMB "Hanehalkı Beklenti Anketi" sonuçlarına ilişkin duyuru yaptı

TCMB, internet sitesinde Hanehalkı Beklenti Anketi'nin yayımlanmasına ilişkin duyuru yayımladı.

Duyuruda, TCMB'nin, hanehalkının temel ekonomik konulardaki beklentilerini ölçmek amacıyla düzenlediği "Hanehalkı Beklenti Anketi (HBA)" sonuçlarının 24 Şubat'ta kamuoyu ile paylaşmaya başlayacağı bilgisi verildi.

Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarının, TCMB tarafından tasarlanarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliği ile uygulanmaya başlandığının belirtildiği duyuruda, HBA'nın yayımlanmasıyla birlikte Sektörel Enflasyon Beklentileri (SEB) yayınında 2026 yılı ocak ayından itibaren hanehalkının 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentisi için "Tüketici Eğilim Anketi" yerine "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerinin kullanılmaya başlanacağı bildirildi.

Bu nedenle, şubat ayına ilişkin SEB sonuçlarının, 24 Şubat'ta yayımlanacağının aktarıldığı duyuruda, çalışmaya dair detaylı bilgilerin, yayın ile eş zamanlı olarak Merkezin Güncesi'nde yayımlanacak olan "Hanehalkı Beklentilerinin Ölçümünde Yeni Yaklaşım: Hanehalkı Beklenti Anketi" başlıklı blog yazısında paylaşılacağı ifade edildi.