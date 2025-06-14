TCMB: "İhracattaki denge, şoklara karşı direnci artırıyor"

Türkiye Cumhuriyet Mer­kez Bankası’nda (TCMB) Yapısal Ekonomik Araş­tırmalar Genel Müdürlüğünde uzman yardımcıları Didem Yazı­cı ve Enver Sait Kurtaran, tarafın­dan hazırlanan "Türkiye’nin İh­racat Çeşitliliği" başlıklı analiz, Bankanın blog sayfası Merkezin Güncesi'nde yayımlandı.

Analizde, Türkiye’nin ihracat çeşitliliğinin zaman içerisindeki gelişiminin, gelişmekte olan seçi­li ülkelerle karşılaştırmalı olarak incelendiği kaydedilerek, 2013- 2024 döneminde Türkiye’nin ih­racat gerçekleştirdiği farklı ürün ve ürün-ülke sayısının 12 haneli GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) ayrımı kullanılarak hesaplandığı bildirildi.

Ürün sayısı 10 bin 810’a yükseldi

İhracatı yapılan ürün sayısı­nın bu dönemde 10 bin 487’den 10 bin 810’a yükseldiği belirtilen analizde, ürün-ülke kombinas­yonunun ise yüzde 40’ın üzerin­de artarak 167 bin 459’dan 236 bin 864’e çıktığı, bu durumun Türkiye’nin ihracat ağının daha kompleks ve daha dayanıklı ha­le geldiğine işaret ettiği belirtil­di. Türkiye ve seçili gelişen eko­nomilerin ihracatındaki ürün ve ürün-ülke sayılarının tüm dün­yada ihracatı gerçekleştirilen ürün ve ürün-ülke sayılarına ora­nının karşılaştırıldığı belirtilen analizde, ihracat yapılan ürün sayısına bakıldığında 2023 yılın­da Türkiye'nin, dünyada ihraca­ta konu olan ürünlerinin yakla­şık yüzde 84’ünün ihracatını ger­çekleştirebildiği kaydedildi.

Analizde, gruptaki diğer ülke­lere göre yüksek olan bu oranın 2013 yılına göre yüzde 4,3 arttı­ğı ifade edilerek, ihracat yapılan ürün-ülke sayısına bakıldığında Türkiye hem 2013 yılında hem de 2023 yılında kıyas grubunda yer alan ülkelerin oldukça üze­rinde bir performansa sahip ol­duğu belirtildi.

Çeşitlendirmede performans iyi

Her ülkenin ihracatındaki ilk 10 ürün, ilk 10 ülke ve ilk 10 ürün-ül­ke ikilisinin toplam ihracattaki paylarını 2013 ve 2023 yılları için hesaplandığı aktarılan analizde, Türkiye'nin hem ürün hem ülke hem de ürün-ülke yoğunlaşma­sında ilgili iki dönemde de en az yoğunlaşmaya sahip ülkeler ara­sında yer aldığı ifade edildi. Ana­lize konu ülkelere kıyasla Türki­ye’nin ihracatının belirli bir ürün grubuna veya ürün-ülke ikilisine yüksek derecede bağlı olmadığı­nı, bir diğer ifadeyle çeşitlenme­deki görece iyi performans gös­terdiği belirtilen analizde, her ülke için 2013-2023 dönemi orta­lama ihracat artışında ürün-ülke düzeyinde yeni pazarların (yayıl­ma marjı) ve mevcut pazarlarda­ki ihracat artışlarının (yoğunlaş­ma marjı) katkısının hesaplandı­ğı ifade edildi.

Analizde, ayrıca ihracatın den­geli dağılmasının, dış şoklara kar­şı direnci artırdığı bildirilerek, ihracat çeşitliliğinin önemli bir ölçüt olmakla beraber, ihracat performansındaki genel iyileş­meyi daha iyi ölçmek için katma değer ve teknoloji seviyesindeki gelişmeleri de ayrıca dikkate al­makta fayda olduğu kaydedildi.

Merkez Bankası, Çin ile swap anlaşmasını yeniledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası, ikili para takası anlaşmasını yenilerken iki banka arasında renminbi takas düzenlemelerinin tesisine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. TCMB açıklamasında, TCMB ve Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankasının Türk lirası-Çin yuanı ikili para takası (swap) anlaşmasını yenilediği bildirildi. Anlaşmanın TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng tarafından imzalandığı belirtilen açıklamada, "Swap anlaşması, iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 189 milyar Türk Lirası veya 35 milyar Çin yuanı değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacaktır. Geçerlilik süresi 3 yıl olan anlaşma, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecektir. Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır” denildi.