TCMB, iki para ve ödeme hizmeti şirketinin faaliyet izin kapsamını genişletti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren iki şirketin yetki kapsamını genişletti. TCMB’nin konuya ilişkin tebliğleri 10 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Türk Elektronik Para AŞ, 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 12. maddesi kapsamında (f) ve (g) bentlerinde tanımlanan ödeme hizmetlerini sunabilecek.

Söz konusu hizmetler, ödeme hizmeti sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından daha önce verilen faaliyet izinleriyle uyumlu şekilde bu kuruluşların yetki kapsamına dahil edildi.