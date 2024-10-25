TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı. TCMB'nin 32 milyar 429 milyon liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 32 milyar 429 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

İkinci ihale

Bankanın 580 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 458 milyar 264 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.