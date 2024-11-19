TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı

TCMB'nin 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 11 milyar 159 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 616 milyar 752 milyon liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 616 milyar 752 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.