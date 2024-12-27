TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı

TCMB'nin 3 Ocak 2025 vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 26 milyar 900 milyon lira, gerçekleşme tutarı ise 19 milyar 999 milyon 900 bin lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 47,49, maksimum faiz oranı yüzde 47,5 ve ortalama faiz oranı yüzde 47,5 olarak ilan edildi.

Bankanın 30 Aralık vadeli 380 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif tutarı 338 milyar 185 milyon lira, gerçekleşme tutarı ise 337 milyar 994 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 47,45, maksimum faiz oranı yüzde 47,5 ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,5 olarak gerçekleşti.