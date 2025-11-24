TCMB kamuoyu ile paylaştı: Dijital Türk Lirası’nda son aşamaya geçildi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası Projesi'nin ikinci fazına ilişkin güncel ilerlemeleri kamuoyuna açıkladı. Dijital TL projesinde birlikte çalışabilirlik testleri öne çıkarken, AR-GE sürecinin planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.
TCMB, Dijital Türk Lirası Projesi’nin ikinci fazında programlanabilir ve çevrimdışı ödeme altyapısında ilerleme sağlandığını açıkladı.
TCMB’den yapılan duyuruda, araştırma–geliştirme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek programlanabilir ödemeler, çevrimdışı ödeme altyapısı ve farklı dijital para sistemleriyle birlikte çalışabilirlik alanlarında önemli aşamalar kaydedildiği ifade edildi.
Bankanın 24 Kasım 2025 tarihli açıklamasında, “Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu”nun yayımlandığı ve rapora TCMB’nin internet sitesinden erişilebileceği bilgisi verildi.
TCMB, dijital para projesindeki gelişmelerin önümüzdeki dönemde de düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
