TCMB, kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

TCMB: Üç ayda bir ilan edilmeyecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin, söz konusu oranların bundan böyle, üçer aylık dönemler için ilan edilmeyeceği, ilan edilen oranların değişiklik yapılana kadar geçerli olacağı bildirildi.

Duyuruda, kredi kartı azami faiz oranlarının, bundan böyle, üçer aylık dönemler için ilan edilmeyeceği, ilan edilen oranların değişiklik yapılana kadar geçerli olacağı ifade edilerek, "Kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini fiyatlama ve vade gibi unsurları dikkate alarak kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır." denildi.

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