TCMB likidite senedi ihalesinde 18,5 milyar TL'lik kısım karşılandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir ay vadeli likidite senedi ihalesinde toplam 49 milyar 118 milyon TL'lik teklif aldı. İhalede kabul edilen tutar ise 18 milyar 488,8 milyon TL oldu.

TCMB, 50 milyar TL tutarındaki TRM250425T13 ISIN kodlu kağıt için açtığı ihaleyi tam olarak karşılamazken, gelen tekliflerin yalnızca bir kısmını kabul etti.

İhalede;

* Basit faiz minimum yüzde 47,00, ortalama yüzde 47,72 ve maksimum yüzde 47,99 seviyesinde oluştu.

* Bileşik faiz minimum yüzde 58,58, ortalama yüzde 59,69 ve maksimum yüzde 60,11 olarak belirlendi.

Ayrıca, ihalede oluşan fiyatlar şu şekilde gerçekleşti:

* Minimum fiyat: 96.205 TL

* Ortalama fiyat: 96.226 TL

* Maksimum fiyat: 96.281 TL

TCMB’nin gerçekleştirdiği bu ihale, piyasadaki likiditeyi yönetme ve faiz politikasını destekleme amacı taşıyor.