TCMB mayıs verilerini açıkladı: Cari dengede beklenti aşıldı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler hesabı mayısta 1 milyar 459 milyon dolar açık verdi.

Altın ve enerji hariç cari denge ise aynı dönemde 3 milyar 626 milyon dolar fazla kaydetti. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 340 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllık cari açık 37,3 milyar dolar oldu

Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık mayıs itibarıyla yaklaşık 37,3 milyar dolara ulaştı. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 74,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,5 milyar dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 24,1 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 1,3 milyar dolar açık verdi.

Seyahat gelirleri hizmetler dengesini destekledi

Mayıs ayında hizmetler dengesi kaynaklı net giriş 5 milyar 207 milyon dolar oldu. Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden 2 milyar 243 milyon dolar, seyahat gelirlerinden ise 3 milyar 815 milyon dolar net giriş sağlandı.

Cari açığın finansmanında krediler öne çıktı

2026 yılı mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 1,8 milyar dolar, net portföy yatırımları 5,3 milyar dolar, krediler 46,7 milyar dolar ve ticari krediler 200 milyon dolar katkı sundu.

Net efektif ve mevduatlar ise finansmana 18,8 milyar dolar negatif etki yaptı. Merkez Bankasının döviz cinsinden net rezerv azalışı 32,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Doğrudan yatırımlarda 455 milyon dolarlık çıkış

Mayıs ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkış 455 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye doğrudan yatırımları 296 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki yatırımları 751 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkul yatırımlarında yurt içi yerleşikler yurt dışında 143 milyon dolarlık alım yaptı. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’deki net gayrimenkul alımı ise 184 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımlarında 3,1 milyar dolarlık çıkış

Portföy yatırımları mayısta 3 milyar 69 milyon dolar net çıkış kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 2 milyar 786 milyon dolar, Devlet İç Borçlanma Senetleri piyasasında ise 287 milyon dolar net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarında yabancı yatırımcılar bankaların ihraçlarında 562 milyon dolar, diğer sektörlerin ihraçlarında 860 milyon dolar net alım gerçekleştirdi. Genel Hükümet ihraçlarında ise 169 milyon dolarlık net satış görüldü.

Bankaların kredi kullanımı arttı

Yurt dışından sağlanan kredilerde bankalar 2 milyar 653 milyon dolar, diğer sektörler 755 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Genel Hükümet ise 180 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Yurt dışı bankaların Türkiye’deki mevduatları Türk lirası cinsinden 1 milyar 775 milyon dolar, yabancı para cinsinden 1 milyar 754 milyon dolar arttı. Böylece toplam net artış 3 milyar 529 milyon dolara ulaştı.

Resmî rezervlerde ise mayıs ayında 3 milyar 300 milyon dolarlık net azalış kaydedildi.