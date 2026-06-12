TCMB nisan verilerini açıkladı: Cari açık 7 ay sonra ilk kez düştü

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan 2026 dönemine ilişkin 'Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni yayımladı.

Verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisanda 5 milyar 695 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 319 milyon dolarlık fazla kaydedildi.

Cari açık 37 milyar dolara geriledi

TCMB verilerine göre, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı nisan ayında 6 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere bakıldığında cari açık, Eylül 2025'ten bu yana ilk kez düşüş göstererek nisanda yaklaşık 37 milyar dolara indi.

Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 74,8 milyar dolar olurken, hizmetler dengesi 62,8 milyar dolar fazla verdi.

Birincil gelir dengesi 23,8 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 1,2 milyar dolar açık kaydetti.

Hizmet gelirlerinde güçlü seyir

Nisan ayında hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar 670 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu kapsamda taşımacılık hizmetlerinden 1 milyar 685 milyon dolar, seyahat kaleminden ise 2 milyar 882 milyon dolar net gelir elde edildi.

Finans hesabında rezerv artışı öne çıktı

2026 yılı nisan ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 2,9 milyar dolar, net portföy yatırımları 11,7 milyar dolar, krediler 48,2 milyar dolar ve ticari krediler 0,7 milyar dolar katkı sağladı.

Aynı dönemde net efektif ve mevduatlar 12,6 milyar dolarlık negatif etki oluştururken, Merkez Bankası'nın döviz cinsi net rezervlerinde 15,5 milyar dolarlık azalış kaydedildi.

Doğrudan yatırımlardan 447 milyon dolarlık giriş

Finans hesabı tarafında, nisan ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net giriş 447 milyon dolar oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırımlar 1 milyar 87 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki yatırımları 640 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkul yatırımlarında ise yurt içi yerleşikler yurt dışında 187 milyon dolarlık alım yaparken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'deki net gayrimenkul alımı 164 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımlarında 4 milyar dolarlık giriş

Nisan ayında portföy yatırımlarında 4 milyar 53 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

Yurt dışı yerleşikler hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 4 milyar 267 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasasında ise 382 milyon dolarlık net alım yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarında ise bankalar 492 milyon dolar, Genel Hükümet 2 milyar 91 milyon dolar net alış kaydetti. Diğer sektör ihraçlarında 111 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.

Resmi rezervlerde 12 milyar dolarlık artış

Yurt dışından sağlanan kredilerde bankalar 1 milyar 445 milyon dolar, Genel Hükümet 172 milyon dolar ve diğer sektörler 3 milyar 345 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt dışı bankaların Türkiye'deki mevduatları ise Türk lirası ve yabancı para hesaplarındaki artışla toplam 4 milyar 35 milyon dolar yükseldi.

TCMB verilerine göre resmi rezervlerde nisan ayında 12 milyar 19 milyon dolarlık net artış yaşandı.